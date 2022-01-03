20-річний військовий помер на Донеччині: основна версія – самогубство

Механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, який служив за контрактом, застрелився на початку року в Донецькій області, хоча слідство не відкидає інших версій смерті.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Деталі: 3 січня 2022 року Маріупольська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримала інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області.

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На місці правоохоронці та експерти попередньо встановили, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, "покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби".

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

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Слідчі проводять першочергові слідчі (розшукові) дії та вживають заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Усіх, хто має інформацію щодо обставин трагедії, просять звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за номером телефону: 066 732 16 91.