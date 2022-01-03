Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

20-річний військовий помер на Донеччині: основна версія – самогубство

Понеділок, 3 січня 2022, 19:35
Фото Олени Рощенко, УП

Механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, який служив за контрактом, застрелився на початку року в Донецькій області, хоча слідство не відкидає інших версій смерті. 

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Деталі: 3 січня 2022 року Маріупольська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримала інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області.

На місці правоохоронці та експерти попередньо встановили, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, "покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби".

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). 

Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Слідчі проводять першочергові слідчі (розшукові) дії та вживають заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Усіх, хто має інформацію щодо обставин трагедії, просять звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за номером телефону: 066 732 16 91.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗбройні силиарміяпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти

оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг

фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів

Киргизстан і Таджикистан відправлять своїх військових до Казахстану

фотоМВС Казахстану заявило про затримання майже 4 тисяч людей

документАрешт активів "Прямого" й "5 каналу": адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
На Донбасі поранили українського бійця
Окупанти на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів
Штаб: У зоні ООС більше доби – "тиша"
Останні новини
23:31
Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"
23:02
Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти
22:41
60% німців підтримують "Північний потік-2" – опитування
21:50
Блінкен про заяви РФ щодо України: Як лис би стверджував, що йому загрожують кури
21:25
оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг
20:52
Іран заявив про готовність до переговорів щодо збитого літака МАУ
20:02
Блінкен обговорив із Кулебою потенційні дії США і союзників щодо військ РФ
19:45
У Києві зросла кількість смертей від Covid
19:05
фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів
18:37
Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією
Усі новини...