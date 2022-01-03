Медведчук пожалівся, що його доньці анулювали візу для навчання у Швейцарії

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що його доньці не видали візу для навчання у Женевському університеті.

Джерело: Медведчук в інтерв'ю заблокованому телеканалу UkrLive, hromadske

Деталі: Нардеп сказав, що його донька Дарина (вона є похресницею президента Росії Володимира Путіна – ред.) навчалася в Україні, а потім склала іспити та вступила до Женевського університету.

За словами Медведчука, спершу вона отримала навчальну візу та на початку вересня 2021 року мала їхати на навчання.

Проте за два дні до цього, запевняє політик, його доньці повідомили, що візу анулювали.

Пряма мова: "Західний світ і тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму".

Деталі: Медведчук також розповів, що коли на нього наклали санкції, йому нібито пропонували на деякий час покинути країну: "Ці пропозиції надходили від друзів, на яких виходили представники Офісу президента".

Більше того, коли він уже отримав підозру, йому нібито пропонували піти з політики в обмін на припинення кримінальних проваджень.

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