Медведчук пожалівся, що його доньці анулювали візу для навчання у Швейцарії
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що його доньці не видали візу для навчання у Женевському університеті.
Джерело: Медведчук в інтерв'ю заблокованому телеканалу UkrLive, hromadske
Деталі: Нардеп сказав, що його донька Дарина (вона є похресницею президента Росії Володимира Путіна – ред.) навчалася в Україні, а потім склала іспити та вступила до Женевського університету.
За словами Медведчука, спершу вона отримала навчальну візу та на початку вересня 2021 року мала їхати на навчання.
Проте за два дні до цього, запевняє політик, його доньці повідомили, що візу анулювали.
Пряма мова: "Західний світ і тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму".
Деталі: Медведчук також розповів, що коли на нього наклали санкції, йому нібито пропонували на деякий час покинути країну: "Ці пропозиції надходили від друзів, на яких виходили представники Офісу президента".
Більше того, коли він уже отримав підозру, йому нібито пропонували піти з політики в обмін на припинення кримінальних проваджень.
Передісторія:
- 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Віктора Медведчука та його однопартійця Тараса Козака. Під санкції потрапили й 8 компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne.
- 19 лютого РНБО запровадило санкції проти Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також проти цивільної дружини нардепа Тараса Козака Наталії Лавренюк.
- 11 травня 2021 року Медведчуку й Козаку оголосили підозру в держзраді за трьома епізодами: замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні Сили та організація підривної діяльності.
- 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації: йому закидають перешкоджання у тому, щоб Україна отримала дешеве вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи заради закупівлі вугілля з ОРДЛО.
- 28 грудня 2021 року президент Зеленський увів у дію рішення РНБО, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створених оточенням нардепа Віктора Медведчука.