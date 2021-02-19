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Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму – Данілов

П'ятниця, 19 лютого 2021, 17:06
Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму – Данілов
Фото РИА Новости

Санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко ввели за фінансування тероризму.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 19 лютого

Пряма мова: "СБУ веде кримінальне провадження за статтею 258 ч. 5 – це фінансування тероризму. Відповідно по цій статті до пані Марченко, до всіх відповідних осіб і пана Медведчука застосовані санкції – це фінансування тероризму".

Деталі: Він додав, що українська влада продовжуватиме діяти у цьому напрямку.

За словами Данілова, "з 1991 року якщо хтось в українського народу, української держави щось поцупив, то він має покласти це на місце". Секретар РНБО наголосив, що "немає значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи має якісь інші преференції".  

Пряма мова: "Ми не збираємося зупинятися на цих речах. Якщо держава Україна втратила свої активи безпідставно, то все це буде переглядатися, і відповідні рішення РНБО будуть прийняті".

Що було раніше: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.

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Передісторія: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчуксанкціїтероризм
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