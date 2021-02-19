Санкції проти Медведчука ввели за фінансування тероризму – Данілов

Санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко ввели за фінансування тероризму.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 19 лютого

Пряма мова: "СБУ веде кримінальне провадження за статтею 258 ч. 5 – це фінансування тероризму. Відповідно по цій статті до пані Марченко, до всіх відповідних осіб і пана Медведчука застосовані санкції – це фінансування тероризму".

Деталі: Він додав, що українська влада продовжуватиме діяти у цьому напрямку.

За словами Данілова, "з 1991 року якщо хтось в українського народу, української держави щось поцупив, то він має покласти це на місце". Секретар РНБО наголосив, що "немає значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи має якісь інші преференції".

Пряма мова: "Ми не збираємося зупинятися на цих речах. Якщо держава Україна втратила свої активи безпідставно, то все це буде переглядатися, і відповідні рішення РНБО будуть прийняті".

Що було раніше: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.

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