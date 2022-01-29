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Президента Італії переобрали на другий термін

Субота, 29 січня 2022, 23:30
Президента Італії переобрали на другий термін
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Італії Серджіо Маттарелла був переобраний на другий термін.

Джерело: Reuters

Деталі: 80-річний Маттарелла набрав 759 голосів депутатів парламенту (необхідно щонайменше 505) – на 94 голоси більше, ніж на його перших виборах у 2015 році. Це другий за величиною результат для будь-якого глави італійської держави після Сандро Пертіні, президента з 1978 до 1985 року.

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Партійні лідери подякували Маттареллі за згоду залишитися на посаді.

Reuters пише, що прем'єр-міністр Маріо Драгі, який ясно дав зрозуміти, що сам сподівається стати президентом, натомість залишиться прем'єр-міністром. Драгі заявив, що переобрання Маттарелли стало "прекрасною новиною для італійців", подякувавши за "рішення погодитися з надзвичайно сильною волею парламенту".

У коротких коментарях Маттарелла сказав, що криза з коронавірусом і складні економічні та соціальні умови в Італії означають, що він зобов'язаний прийняти рішення парламенту.  Він сказав, що, хоч мав інші особисті плани, "прагнув відповідати очікуванням і надіям людей".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 січня правлячі партії Італії попросили Серджіо Маттареллу залишитися президентом на другий термін після того, як не змогли знайти компромісного кандидата за тиждень голосування в парламенті. Маріо Драгі дзвонив Маттареллі та переконував його залишитися.
  • Це другий раз поспіль президенту пропонується продовжити його семирічний мандат. У 2013 році політичні лідери попросили лишитися тодішнього главу держави Джорджіо Наполітано, після того, як їм теж не вдалося знайти консенсусного кандидата.
  • Президент – потужна фігура в Італії, яка має право призначати прем’єр-міністрів, і його часто закликають до вирішення політичних криз..
  • В Італії президента обирають 1009 парламентарів та регіональних представників. Успішному кандидату для перемоги потрібно як мінімум 505 голосів.

Теми: Італіяпрезидент
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