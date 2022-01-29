Президента Италии переизбрали на второй срок
Президент Италии Серджио Маттарелла был переизбран на второй срок.
Источник: Reuters
Детали: 80-летний Маттарелла набрал 759 голосов депутатов парламента (необходимо по меньшей мере 505) – на 94 голоса больше, чем на его первых выборах в 2015 году. Это второй по величине результат для любого главы итальянского государства после Сандро Пертини, президента с 1978 по 1985 год.
Партийные лидеры поблагодарили Маттарелли за согласие остаться в должности.
Reuters пишет, что премьер-министр Марио Драги, ясно давший понять, что сам надеется стать президентом, останется премьер-министром. Драги заявил, что переизбрание Маттареллы стало "прекрасной новостью для итальянцев", поблагодарив за "решение согласиться с очень сильной волей парламента".
В кратких комментариях Маттарелла сказал, что кризис с коронавирусом и сложные экономические и социальные условия в Италии означают, что он должен принять решение парламента. Он сказал, что, хотя имел другие личные планы, "стремился соответствовать ожиданиям и надеждам людей".
Предыстория:
- 29 января правящие партии Италии попросили Серджио Маттареллу остаться президентом на второй срок, после того, как не смогли найти компромиссного кандидата за неделю голосования в парламенте. Марио Драги звонил Маттарелле и убеждал его остаться.
- Это второй раз президенту предлагается продлить его семилетний мандат. В 2013 году политические лидеры попросили остаться тогдашнего главу государства Джорджио Наполитано, после того как им тоже не удалось найти консенсусного кандидата.
- Президент – мощная фигура в Италии, имеющая право назначать премьер-министров, и его часто призывают к разрешению политических кризисов.
- В Италии президента выбирают 1009 парламентариев и региональных представителей. Удачному кандидату для победы требуется по меньшей мере 505 голосов.