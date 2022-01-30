Президента Италии переизбрали на второй срок

Президент Италии Серджио Маттарелла был переизбран на второй срок.

Источник: Reuters

Детали: 80-летний Маттарелла набрал 759 голосов депутатов парламента (необходимо по меньшей мере 505) – на 94 голоса больше, чем на его первых выборах в 2015 году. Это второй по величине результат для любого главы итальянского государства после Сандро Пертини, президента с 1978 по 1985 год.

Партийные лидеры поблагодарили Маттарелли за согласие остаться в должности.

Reuters пишет, что премьер-министр Марио Драги, ясно давший понять, что сам надеется стать президентом, останется премьер-министром. Драги заявил, что переизбрание Маттареллы стало "прекрасной новостью для итальянцев", поблагодарив за "решение согласиться с очень сильной волей парламента".

В кратких комментариях Маттарелла сказал, что кризис с коронавирусом и сложные экономические и социальные условия в Италии означают, что он должен принять решение парламента. Он сказал, что, хотя имел другие личные планы, "стремился соответствовать ожиданиям и надеждам людей".

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