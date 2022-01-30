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Президента Италии переизбрали на второй срок

Воскресенье, 30 января 2022, 00:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Италии Серджио Маттарелла был переизбран на второй срок.

Источник: Reuters

Детали: 80-летний Маттарелла набрал 759 голосов депутатов парламента (необходимо по меньшей мере 505) – на 94 голоса больше, чем на его первых выборах в 2015 году. Это второй по величине результат для любого главы итальянского государства после Сандро Пертини, президента с 1978 по 1985 год.

Партийные лидеры поблагодарили Маттарелли за согласие остаться в должности.

Reuters пишет, что премьер-министр Марио Драги, ясно давший понять, что сам надеется стать президентом, останется премьер-министром. Драги заявил, что переизбрание Маттареллы стало "прекрасной новостью для итальянцев", поблагодарив за "решение согласиться с очень сильной волей парламента".

В кратких комментариях Маттарелла сказал, что кризис с коронавирусом и сложные экономические и социальные условия в Италии означают, что он должен принять решение парламента. Он сказал, что, хотя имел другие личные планы, "стремился соответствовать ожиданиям и надеждам людей".

Предыстория:

  • 29 января правящие партии Италии попросили Серджио Маттареллу остаться президентом на второй срок, после того, как не смогли найти компромиссного кандидата за неделю голосования в парламенте. Марио Драги звонил Маттарелле и убеждал его остаться.
  • Это второй раз президенту предлагается продлить его семилетний мандат. В 2013 году политические лидеры попросили остаться тогдашнего главу государства Джорджио Наполитано, после того как им тоже не удалось найти консенсусного кандидата.
  • Президент – мощная фигура в Италии, имеющая право назначать премьер-министров, и его часто призывают к разрешению политических кризисов.
  • В Италии президента выбирают 1009 парламентариев и региональных представителей. Удачному кандидату для победы требуется по меньшей мере 505 голосов.

Темы: Италияпрезидент


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