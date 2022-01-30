КНДР вкотре випустила невідомий снаряд у бік Східного моря

Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік Східного моря.

Джерело: YONHAP з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, AP

Деталі: Зазначається, що це сьомий подібний запуск цього року.

Міністерство оборони Японії та офіс прем'єр-міністра заявили, що зброя, можливо, була балістичною ракетою, але не надали більше подробиць.

AP пише, що Північна Корея випустила імовірно ракету "в очевидній спробі тиснути на адміністрацію Байдена (президента США Джо Байдена) через тривалі переговори щодо ядерної зброї".

Що передувало: Запуск відбувся через три дні після того, як Північна Корея випустила в море дві балістичні ракети малої дальності. Ще раніше КНДР провела льотні випробування пари імовірно крилатих ракет великої дальності, пообіцявши посилити свої ядерні "засоби стримування війни" та створити більш потужну зброю.