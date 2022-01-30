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КНДР в который раз выпустила неизвестный снаряд в сторону Восточного моря

Воскресенье, 30 января 2022, 02:25
ФОТО: GETTY IMAGES

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Восточного моря.

Источник: YONHAP со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, AP

Детали: Отмечается, что это седьмой запуск в этом году.

Министерство обороны Японии и офис премьер-министра заявили, что оружие, возможно, было баллистической ракетой, но не предоставили больше подробностей.

AP пишет, что Северная Корея выпустила предположительно ракету "в очевидной попытке давить на администрацию Байдена (президента США Джо Байдена) из-за длительных переговоров по ядерному оружию".

Что предшествовало: Запуск состоялся через три дня после того, как Северная Корея выпустила в море две баллистические ракеты малой дальности. Еще раньше КНДР провела летные испытания пары предположительно крылатых ракет большой дальности, пообещав усилить свои ядерные средства сдерживания войны и создать более мощное оружие.

Темы: КНДРоружие


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