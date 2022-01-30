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ЗМІ: Трюдо з сім'єю переїхали в "секретне місце" на тлі протестів далекобійників в Оттаві

Неділя, 30 січня 2022, 03:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його сім'я залишили свою оселю у Оттаві та вирушили у секретне місце.

Джерело: джерела CBC, Independent, BBC

Деталі: За даними джерел CBC, родина Трюдо покинула будинок через проблеми з безпекою.

Офіс прем'єр-міністра заявив, що не коментуватиме місцезнаходження Трюдо з міркувань безпеки.

У суботу після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. 

Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Трюдо на початку цього місяця.

Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.

Протестувальники планують залишитися в центрі Оттави біля Парламентського пагорба принаймні на вихідні, і їхні вимоги зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.

У ці вихідні заходи можуть відвідати до 10 тисяч осіб, а поліцейська служба Оттави отримала підкріплення з Торонто, Лондона, Йорка і Дарема, а також поліції провінції Онтаріо.

Раніше Трюдо назвав далекобійників "невеликою маргінальною меншістю", яка дотримується "неприйнятних" поглядів і  висловив занепокоєння, що протести можуть перерости в насильство.

Канадці в цілому підтримують обов'язкову вакцинацію.

Теми: Канадавакцинація
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