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СМИ: Трюдо с семьей переехали в "секретное место" на фоне протестов дальнобойщиков в Оттаве

Воскресенье, 30 января 2022, 03:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место.

Источник: источники CBC, Independent, BBC

Детали: По данным источников CBC, семья Трюдо покинула дом из-за проблем с безопасностью.

Офис премьер-министра заявил, что не будет комментировать местонахождение Трюдо по соображениям безопасности.

В субботу после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.

Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван обязательной вакцинацией для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, которую ввело либеральное правительство Трюдо в начале этого месяца.

Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.

Протестующие планируют остаться в центре Оттавы у Парламентского холма, по крайней мере, на выходные, и их требования возросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до отсановки обязательной вакцинации по всей стране.

В эти выходные мероприятия могут посетить около 10 тысяч человек, а полицейская служба Оттавы получила подкрепления из Торонто, Лондона, Йорка и Дарема, а также полиции провинции Онтарио.

Ранее Трюдо назвал  дальнобойщиков "небольшим маргинальным меньшинством", которое придерживается "неприемлемых" взглядов и выразил обеспокоенность, что протесты могут перерасти в насилие.

Канадцы в целом поддерживают обязательную вакцинацию.

Темы: Канадавакцинация


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