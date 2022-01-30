СМИ: Трюдо с семьей переехали в "секретное место" на фоне протестов дальнобойщиков в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место.
Источник: источники CBC, Independent, BBC
Детали: По данным источников CBC, семья Трюдо покинула дом из-за проблем с безопасностью.
Офис премьер-министра заявил, что не будет комментировать местонахождение Трюдо по соображениям безопасности.
В субботу после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.
Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван обязательной вакцинацией для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, которую ввело либеральное правительство Трюдо в начале этого месяца.
Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
Протестующие планируют остаться в центре Оттавы у Парламентского холма, по крайней мере, на выходные, и их требования возросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до отсановки обязательной вакцинации по всей стране.
В эти выходные мероприятия могут посетить около 10 тысяч человек, а полицейская служба Оттавы получила подкрепления из Торонто, Лондона, Йорка и Дарема, а также полиции провинции Онтарио.
Ранее Трюдо назвал дальнобойщиков "небольшим маргинальным меньшинством", которое придерживается "неприемлемых" взглядов и выразил обеспокоенность, что протесты могут перерасти в насилие.
Канадцы в целом поддерживают обязательную вакцинацию.