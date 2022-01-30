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У Конго понад 50 людей засудили до страти у справі про вбивства експертів ООН

Неділя, 30 січня 2022, 06:10
Зайда Каталан та Майкл Шарп. ФОТО: THE GUARDIAN

51 людину  було засуджено до страти у Демократичній Республіці Конго у зв'язку з вбивствами експертів ООН Зайди Каталан та Майкла Шарпа у 2017 році.

Джерело: The Guardian, адвокат у справі Тресор Кабангу у  Reuters

Деталі: Після майже п'ятирічного судового розгляду, відзначеного неодноразовими затримками та смертю кількох підсудних під вартою, військовий суд у місті Кананга виніс свій вердикт.

Серед засуджених до страти був Томас Нкашама, місцевий співробітник імміграційної служби, який зустрічався з Каталан і Шарпом за день до їхньої місії. Полковника Жана де Дьйо Мамбвені, який також зустрічався з Каталан  і Шарпом перед їхньою місією, було засуджено до 10 років ув'язнення.

Ряд підсудних засудили заочно, оскільки вони або так і не були затримані, або втекли з-під варти.

Конго дотримується мораторію на страту з 2003 року, тому засуджені відбуватимуть довічне ув'язнення.

Передісторія:

  • Каталан  і Шарп  розслідували конфлікт між урядовими військами та ополченцями в центральному регіоні Касаї у березні 2017 року, коли їх зупинили на дорозі озброєні люди, вивели у поле та стратили.
  • Конголезькі офіційні особи поклали відповідальність за вбивства на ополчення "Камуїна Нсапу".  Спочатку вони заперечували причетність будь-яких державних агентів, але пізніше заарештували полковника та кількох інших офіційних осіб, які, за їхніми словами, співпрацювали з повстанцями.

Теми: Африка
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