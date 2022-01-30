В Конго более 50 человек приговорили к смертной казни в деле об убийствах экспертов ООН
51 человек был приговорен к смертной казни в Демократической Республике Конго в связи с убийствами экспертов ООН Зайди Каталан и Майкла Шарпа в 2017 году.
Источник: The Guardian, адвокат по делу Тресор Кабангу в Reuters
Детали: После почти пятилетнего судебного разбирательства, отмеченного неоднократными задержками и смертью нескольких подсудимых, военный суд в городе Кананга вынес свой вердикт.
Среди приговоренных к смертной казни был Томас Нкашама, местный сотрудник иммиграционной службы, встречавшийся с Каталан и Шарпом за день до их миссии. Полковник Жан де Дьо Мамбвени, который также встречался с Каталан и Шарпом перед их миссией, был приговорен к 10 годам заключения.
Ряд подсудимых осудили заочно, поскольку они либо так и не были задержаны, либо скрылись из-под стражи.
Конго придерживается моратория на казнь с 2003 года, поэтому осужденные будут отбывать пожизненное заключение.
Предыстория:
- Каталан и Шарп расследовали конфликт между правительственными войсками и ополченцами в центральном регионе Касаи в марте 2017 года, когда их остановили на дороге вооруженные люди, вывели в поле и казнили.
- Конголезские официальные лица возложили ответственность за убийства на ополчение "Камуина Нсапу". Сначала они отрицали причастность любых государственных агентов, но позже арестовали полковника и несколько других официальных лиц, которые, по их словам, сотрудничали с повстанцами.