В Конго более 50 человек приговорили к смертной казни в деле об убийствах экспертов ООН

51 человек был приговорен к смертной казни в Демократической Республике Конго в связи с убийствами экспертов ООН Зайди Каталан и Майкла Шарпа в 2017 году.

Источник: The Guardian, адвокат по делу Тресор Кабангу в Reuters

Детали: После почти пятилетнего судебного разбирательства, отмеченного неоднократными задержками и смертью нескольких подсудимых, военный суд в городе Кананга вынес свой вердикт.

Среди приговоренных к смертной казни был Томас Нкашама, местный сотрудник иммиграционной службы, встречавшийся с Каталан и Шарпом за день до их миссии. Полковник Жан де Дьо Мамбвени, который также встречался с Каталан и Шарпом перед их миссией, был приговорен к 10 годам заключения.

Ряд подсудимых осудили заочно, поскольку они либо так и не были задержаны, либо скрылись из-под стражи.

Конго придерживается моратория на казнь с 2003 года, поэтому осужденные будут отбывать пожизненное заключение.

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