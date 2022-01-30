Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу

Росія оголосила про перенесення навчань Військово-морського флоту РФ, які мали відбутися в Ірландському морі наступного тижня.

Джерело: посольство Росії в Ірландії, DW

Деталі: В посольстві повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на Півдні та Заході Ірландії". При цьому рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".

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Маневри вирішили перенести в інший район.

Передісторія:

Росія збиралася провести маневри з 3 по 8 лютого. Води, де заплановані російські навчання, знаходяться приблизно за 240 км на південний захід від ірландського міста Корк. Цей район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але перебуває у її економічній зоні для освоєння морських ресурсів.

Рішення РФ провести навчання обурило місцевих рибалок - вони побоювалися, що стрілянини можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.

Головний виконавчий директор об’єднання рибалок півдня та заходу Ірландії заявив, що частина членів організації планують "мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії".

В уряді Ірландії закликали РФ скасувати навчання. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що "наразі не час для посилення військової активності та напруженості у контексті того, що відбувається з Україною та в ній", додавши, що "той факт, що вони вирішили зробити це на західних кордонах, якщо хочете, ЄС біля узбережжя Ірландії, на наш погляд, просто не вітається".

Ірландія належить до Європейського Союзу, але не є членом НАТО.