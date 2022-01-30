Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу

Росія оголосила про перенесення навчань Військово-морського флоту РФ, які мали відбутися в Ірландському морі наступного тижня.

Джерело: посольство Росії в Ірландії, DW

Деталі: В посольстві повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на Півдні та Заході Ірландії". При цьому рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".

Маневри вирішили перенести в інший район.

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