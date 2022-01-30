Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу

Неділя, 30 січня 2022, 05:50
Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія оголосила про перенесення навчань Військово-морського флоту РФ, які мали відбутися в Ірландському морі наступного тижня.

Джерело: посольство Росії в Ірландії, DW

Деталі: В посольстві повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на Півдні та Заході Ірландії". При цьому рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".

Реклама:

Маневри вирішили перенести в інший район.

Передісторія:

  • Росія збиралася провести маневри з 3 по 8 лютого. Води, де заплановані російські навчання, знаходяться приблизно за 240 км на південний захід від ірландського міста Корк. Цей район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але перебуває у її економічній зоні для освоєння морських ресурсів.
  • Рішення РФ провести навчання обурило місцевих рибалок - вони побоювалися, що стрілянини можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.
  • Головний виконавчий директор об’єднання рибалок півдня та заходу Ірландії заявив, що частина членів організації планують "мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії".
  • В уряді Ірландії закликали РФ скасувати навчання. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що "наразі не час для посилення військової активності та напруженості у контексті того, що відбувається з Україною та в ній", додавши, що "той факт, що вони вирішили зробити це на західних кордонах, якщо хочете, ЄС біля узбережжя Ірландії, на наш погляд, просто не вітається".
  • Ірландія належить до Європейського Союзу, але не є членом НАТО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяІрландія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: