Россия перенесла учения своего флота у берегов Ирландии после скандала

Россия объявила о переносе учений Военно-морского флота РФ, которые должны были состояться в Ирландском море на следующей неделе.

Источник: посольство России в Ирландии, DW

Детали: В посольстве сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии". При этом решение Шойгу характеризуется как жест жесткой воли.

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Маневры решили перенести в другой район.

Предыстория:

Россия собиралась провести маневры с 3 по 8 февраля. Воды, где запланированы российские учения, находятся примерно в 240 км к юго-западу от ирландского города Корк. Этот район находится за пределами территориальных вод Ирландии, но находится в экономической зоне для освоения морских ресурсов.

Решение РФ провести учения возмутило местных рыбаков – они опасались, что стрельбы могут отрицательно повлиять на рыбные запасы в регионе.

Главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии заявил, что часть членов организации планируют "мирно срывать планы России по военным учениям в водах у берегов Ирландии".

В правительстве Ирландии призвали РФ отменить учения. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковэни заявил, что "пока не время для усиления военной активности и напряженности в контексте того, что происходит с Украиной и в ней", добавив, что "тот факт, что они решили сделать это на западных границах, если хотите, ЕС у побережья Ирландии, на наш взгляд, просто не приветствуется".

Ирландия принадлежит к Европейскому Союзу, но не является членом НАТО.