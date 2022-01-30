Россия перенесла учения своего флота у берегов Ирландии после скандала

Россия объявила о переносе учений Военно-морского флота РФ, которые должны были состояться в Ирландском море на следующей неделе.

Источник: посольство России в Ирландии, DW

Детали: В посольстве сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии". При этом решение Шойгу характеризуется как жест жесткой воли.

Маневры решили перенести в другой район.

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