Помер Леонід Куравльов

На 86-му році життя пішов з життя актор Леонід Куравльов.

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на Союз кінематографістів

Деталі: Видатний артист став відомим завдяки ролям у фільмах "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша" та "Золоте теля".

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За свою кар'єру в кіно Куравльов завжди дякував Шукшину, назвавши навіть сина на його честь Василем.

За даними російського шоубіз-видання Starhit, нещодавно у Куравльова виявили запалення легенів. Також у нього були діагностовані проблеми з мозком.

Остання робота Леоніда Куравльова у кіно - роль отця Леонтія у фільмі «Весь цей джем» (2015 рік) скрин