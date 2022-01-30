Помер Леонід Куравльов
Неділя, 30 січня 2022, 10:28
На 86-му році життя пішов з життя актор Леонід Куравльов.
Джерело: російські ЗМІ з посиланням на Союз кінематографістів
Деталі: Видатний артист став відомим завдяки ролям у фільмах "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша" та "Золоте теля".
Реклама:
За свою кар'єру в кіно Куравльов завжди дякував Шукшину, назвавши навіть сина на його честь Василем.
За даними російського шоубіз-видання Starhit, нещодавно у Куравльова виявили запалення легенів. Також у нього були діагностовані проблеми з мозком.
ВІДЕО ДНЯ