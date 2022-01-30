Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помер Леонід Куравльов

Неділя, 30 січня 2022, 10:28
Помер Леонід Куравльов
Леонід Куравльов, фото з сайту Starhit

На 86-му році життя пішов з життя актор Леонід Куравльов.

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на Союз кінематографістів

Деталі: Видатний артист став відомим завдяки ролям у фільмах "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша" та "Золоте теля".

Реклама:

За свою кар'єру в кіно Куравльов завжди дякував Шукшину, назвавши навіть сина на його честь Василем.

За даними російського шоубіз-видання Starhit, нещодавно у Куравльова виявили запалення легенів. Також у нього були діагностовані проблеми з мозком.

Остання робота Леоніда Куравльова у кіно - роль отця Леонтія у фільмі «Весь цей джем» (2015 рік)
Остання робота Леоніда Куравльова у кіно - роль отця Леонтія у фільмі «Весь цей джем» (2015 рік)
скрин

ВІДЕО ДНЯ
Теми: кінокультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кіно
Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 мільйонів
"Тіні забутих предків" та українка з дебютом. Що покажуть на Венеційському кінофестивалі
У боях за Україну загинув актор Євген Світличний
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: