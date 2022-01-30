Умер Леонид Куравлев

На 86-м году жизни ушел из жизни актер Леонид Куравлев.

Источник: российские СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов

Детали: Выдающийся артист стал известен благодаря ролям в фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная" и "Золотой теленок".

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За свою карьеру в кино Куравлев всегда благодарил Шукшина, назвав даже сына в его честь Василием.

По данным российского шоубиз-издания Starhit, недавно у Куравлева обнаружили воспаление легких. Также у него было диагностировано серьезное поражение мозга.

Последняя работа Леонида Куравлева в кино - роль отца Леонтия в фильме «Весь этот джем» (2015 год) скрин