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Умер Леонид Куравлев

Воскресенье, 30 января 2022, 11:28
Леонид Куравлев, , фото с сайта Starhit

На 86-м году жизни ушел из жизни актер Леонид Куравлев.

Источник: российские СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов

Детали: Выдающийся артист стал известен благодаря ролям в фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная" и "Золотой теленок".

За свою карьеру в кино Куравлев всегда благодарил Шукшина, назвав даже сына в его честь Василием.

По данным российского шоубиз-издания Starhit, недавно у Куравлева обнаружили воспаление легких. Также у него было диагностировано серьезное поражение мозга.

Последняя работа Леонида Куравлева в кино - роль отца Леонтия в фильме «Весь этот джем» (2015 год)
Последняя работа Леонида Куравлева в кино - роль отца Леонтия в фильме «Весь этот джем» (2015 год)
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Темы: кинокультура


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