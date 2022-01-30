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Ковід: Росія десятий день поспіль фіксує рекорд заражень

Неділя, 30 січня 2022, 12:12
Фото 53news.ru

Станом на 30 січня в Росії за добу виявили понад 121 тисячу нових випадків коронавірусу, що є рекордом з початку пандемії.

Джерело: Медуза з посиланням на оперштаб

Деталі: 121 228 нових заражень - це максимальний добовий приріст числа хворих.

Починаючи з 21 січня, у Росії щодня реєструють рекордну кількість нових заражень. 29 січня повідомлялося про вперше зареєстровані більш ніж 100 тисяч хворих — 113 122 випадки за добу.

Найбільше хворих за останню добу, за даними на ранок 30 січня, виявили в Москві (+24 030 осіб), Петербурзі (+17 833) та Московській області (+11 434).

За добу померли 617 росіян.

Теми: коронавірусРосіяепідемія
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