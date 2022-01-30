Ковид: Россия десятый день подряд фиксирует рекорд заражений

По состоянию на 30 января в России за сутки выявили более 121 тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордом с начала пандемии.

Источник: Медуза со ссылкой на оперштаб

Детали: 121 228 новых заражений – это максимальный суточный прирост числа заболевших.

Начиная с 21 января, в России каждый день регистрируют рекордное число новых заражений. 29 января сообщалось о впервые зарегистрированных более чем 100 тысячах заболевших — 113 122 случая за сутки.

Больше всего заболевших за последние сутки, по данным на утро 30 января, выявили в Москве (+24 030 человек), Петербурге (+17 833) и Московской области (+11 434).

За сутки умерли 617 россиян.