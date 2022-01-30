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"Більше жодного кроку вперед": глава МЗС Франції попередив Путіна щодо України

Неділя, 30 січня 2022, 15:46
Ів Ле Дріан, фото AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Франції повторив застереження президенту РФ Владіміру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України буде мати масштабні наслідки.

Про це повідомляє BFMTV, наводячи його слова з інтерв’ю Journal de Dimanche, пише "Європейська правда".

"Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України будуть мати масштабні наслідки. Ми максимально ясно про це кажемо. Моя німецька колега вже сказала - більш ні кроку вперед, і я приєднуюся до цієї заяви", - сказав Ів Ле Дріан.

Глава МЗС зазначив, що стратегія Франції у цій ситуації включає три компоненти - жорсткість із Росією, солідарність з Україною та діалог. 

Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Путін вочевидь хоче мати контроль над своїми найближчими сусідами та розширити свою "сферу впливу", і бачить у ній зокрема Україну. 

Напередодні, 29 січня, відбулась телефонна розмова глави МЗС Франції та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як зазначають в комюніке українського МЗС, Кулеба детально розповів колезі про актуальну ситуацію біля кордонів України, у Чорному морі та на окупованих територіях. 

Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів із російською стороною та домовились продовжити дипломатичні зусилля для врегулювання  російсько-українського збройного конфлікту. Говорили у тому числі про останню та наступну зустріч у Нормандському форматі. 

Нагадаємо, глави МЗС Франції та Німеччини прибудуть з візитом до України 7-8 лютого. Наступного тижня очікується візит міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Теми: ПутінФранціяУкраїна
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