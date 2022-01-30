Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Больше ни шагу вперед": глава МИД Франции предупредил Путина по поводу Украины

Воскресенье, 30 января 2022, 15:46
Жан-Ив Ле Дриан, фото AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Франции повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Об этом сообщает BFMTV, приводя его слова в интервью Journal de Dimanche, пишет "Европейская правда".

"Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально ясно об этом говорим. Моя немецкая коллега уже сказала - больше ни шагу вперед, и я присоединяюсь к этому заявлению", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД отметил, что стратегия Франции в этой ситуации включает три компонента – жесткость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Путин, очевидно, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния", и видит в ней в частности Украину.

Накануне 29 января состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отмечают в коммюнике украинского МИД, Кулеба подробно рассказал коллеге об актуальной ситуации у границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной и договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Говорили в том числе о последней и следующей встрече в Нормандском формате.

Напомним, главы МИД Франции и Германии прибудут с визитом в Украину 7-8 февраля. На следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Темы: ПутинФранцияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
Путин
Путинским олигархам будет негде спрятаться – Британия про атаку РФ санкциями
У Путина говорят, что не хотят войны, но эту войну России "навязывают"
Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington Post
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...