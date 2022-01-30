Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Больше ни шагу вперед": глава МИД Франции предупредил Путина по поводу Украины

Воскресенье, 30 января 2022, 14:46
Больше ни шагу вперед: глава МИД Франции предупредил Путина по поводу Украины
Жан-Ив Ле Дриан, фото AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Франции повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Об этом сообщает BFMTV, приводя его слова в интервью Journal de Dimanche, пишет "Европейская правда".

"Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально ясно об этом говорим. Моя немецкая коллега уже сказала - больше ни шагу вперед, и я присоединяюсь к этому заявлению", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Реклама:

Глава МИД отметил, что стратегия Франции в этой ситуации включает три компонента – жесткость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Путин, очевидно, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния", и видит в ней в частности Украину.

Накануне 29 января состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечают в коммюнике украинского МИД, Кулеба подробно рассказал коллеге об актуальной ситуации у границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной и договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Говорили в том числе о последней и следующей встрече в Нормандском формате.

Напомним, главы МИД Франции и Германии прибудут с визитом в Украину 7-8 февраля. На следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Темы: ПутинФранцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: