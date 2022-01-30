Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Майдані подякували друзям України за допомогу

Неділя, 30 січня 2022, 16:14
Укрінформ

У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція подяки західним партнерам, які надали Україні озброєння та іншу допомогу на тлі зростання російської агресії.

Джерело: Hromadske, Укрінформ

 
всі фото - Укрінформ

Деталі: За даними Hromadske, на акцію #ThanksFriends зібралися близько 200 людей.

Крім подяки країнам Заходу, учасники акції також критикували президента Володимира Зеленського, зокрема за "неприйнятні висловлювання" щодо західних партнерів.

За даними Укрінформу, на момент початку акції на Майдані Незалежності перебувала щонайменше сотня осіб. Більша частина з них мала при собі прапори різних іноземних держав, а також плакати з написами "дякую" різними мовами.

 

Учасники розгорнули на Майдані плакат з надписом #ThanksFriends та вивісили низку прапорів країн, які допомагають з озброєнням Україні – Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.

 

Стосується це, насамперед, протитанкових комплексів Javelin та ракет до них, стрілецької зброї, протитанкових гранатометів NLAW, турецьких ударних безпілотників "Байрактар", переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" тощо.

 

"Головна мета заходу – це подякувати нашим союзникам. Ми хочемо, щоб їх влада та громадяни розуміли, що ми вдячні за допомогу, яку вони надають, та розуміємо її важливість", – розповів один із організаторів заходу, лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

Теми: акціїКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Трухін готовий скласти мандат і каже, що хотів "швидше піти з місця аварії"

Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство

фото, відео"Я ж..пу рву за всіх, блін": НАБУ опублікувало запис розмов Кузьміних щодо "відкатів"

УЗ обрала голову наглядової ради, заступником став Лещенко

відео, оновленоДругий тиждень поспіль біля СБУ в Києві з автоматами "воюють" за обмінник

Усі новини...
акції
У Києві й на Чернігівщині згадали Героїв Крут, Зеленський започаткував премію
Чеські активісти "поховали" Північний потік-2 перед посольством Німеччини у Празі
Торгівля акціями західних компаній в Україні: регулятор закликав дотримуватись закону
Останні новини
21:12
Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"
21:03
Кабмін розподілив 1 млрд субвенції на інфраструктурні проєкти у 9 областях
20:49
Трухін готовий скласти мандат і каже, що хотів "швидше піти з місця аварії"
20:30
Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство
20:13
НБУ послабив курс гривні до долара і євро
19:58
Молодик, який пошкодив ханукію у Дніпрі, отримав рік позбавлення волі умовно
19:51
Україна отримає першу партію ліків від Covid "Молнупіравір" вже цього тижня
19:37
Польща про розміщення додаткових військових США: Чіткий сигнал для РФ
19:22
Два банки запустили торгівлю акціями: у що вже інвестували українці
19:07
Стефанчук просить Шкарлета роз’яснити, навіщо призначати повторні вибори очільника Могилянки
Усі новини...