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На Майдані подякували друзям України за допомогу

Неділя, 30 січня 2022, 15:14
На Майдані подякували друзям України за допомогу
Укрінформ

У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція подяки західним партнерам, які надали Україні озброєння та іншу допомогу на тлі зростання російської агресії.

Джерело: Hromadske, Укрінформ

 
всі фото - Укрінформ

Деталі: За даними Hromadske, на акцію #ThanksFriends зібралися близько 200 людей.

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Крім подяки країнам Заходу, учасники акції також критикували президента Володимира Зеленського, зокрема за "неприйнятні висловлювання" щодо західних партнерів.

За даними Укрінформу, на момент початку акції на Майдані Незалежності перебувала щонайменше сотня осіб. Більша частина з них мала при собі прапори різних іноземних держав, а також плакати з написами "дякую" різними мовами.

 

Учасники розгорнули на Майдані плакат з надписом #ThanksFriends та вивісили низку прапорів країн, які допомагають з озброєнням Україні – Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.

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Стосується це, насамперед, протитанкових комплексів Javelin та ракет до них, стрілецької зброї, протитанкових гранатометів NLAW, турецьких ударних безпілотників "Байрактар", переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" тощо.

 

"Головна мета заходу – це подякувати нашим союзникам. Ми хочемо, щоб їх влада та громадяни розуміли, що ми вдячні за допомогу, яку вони надають, та розуміємо її важливість", – розповів один із організаторів заходу, лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

Теми: акціїКиїв
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