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На Майдане поблагодарили друзей Украины за помощь

Воскресенье, 30 января 2022, 16:14
Укрінформ

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция благодарности западным партнерам, предоставившим Украине вооружение и другую помощь на фоне роста российской агрессии.

Источник: Hromadske, Укринформ

 
Все фото - Укринформ

Детали: По данным Hromadske, на акцию #ThanksFriends собралось около 200 человек.

Кроме благодарности странам Запада, участники акции также критиковали президента Владимира Зеленского, в частности, за "неприемлемые высказывания" относительно западных партнеров.

По данным Укринформа, на момент начала акции на Майдане Незалежности находилось не менее сотни человек. Большая часть из них имела при себе флаги разных иностранных государств, а также плакаты с надписями "спасибо" на разных языках.

 

Участники развернули на Майдане плакат с надписью #ThanksFriends и вывесили ряд флагов стран, помогающих с вооружением Украины – Великобритании, США, Польше, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.

 

Это касается, прежде всего, противотанковых комплексов Javelin и ракет к ним, стрелкового оружия, противотанковых гранатометов NLAW, турецких ударных беспилотников "Байрактар", переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" и т.д.

 

"Главная цель мероприятия — это поблагодарить наших союзников. Мы хотим, чтобы их власти и граждане понимали, что мы благодарны за оказываемую ими помощь и понимаем ее важность", - рассказал один из организаторов мероприятия, лидер партии "Демократическая сокира" Юрий Гудименко.

Темы: акцииКиев


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