У Славському зупинилася канатна дорога, людей знімали рятувальники
Неділя, 30 січня 2022, 15:42
У Славському Львівської області зупинилася канатна дорога, з підйомника зняли 7 осіб.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "30 січня близько 12:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що в Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний витяг (канатна дорога).
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Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)".
Деталі: Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.
До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
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Українська правда