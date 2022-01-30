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У Славському зупинилася канатна дорога, людей знімали рятувальники

Неділя, 30 січня 2022, 16:42
фото ДСНС

У Славському Львівської області зупинилася канатна дорога, з підйомника зняли 7 осіб.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "30 січня близько 12:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що в Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний витяг (канатна дорога).

Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)".

Деталі: Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаДСНС
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