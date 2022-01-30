В Славском остановилась канатная дорога, людей снимали спасатели
Воскресенье, 30 января 2022, 15:42
В Славском Львовской области остановилась канатная дорога, с подъемника сняли 7 человек.
Источник: ГСЧС
Дословно: "30 января около 12:00 в Службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе на горе Тростян остановился кресельный подъемник (канатная дорога).
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Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12.45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)".
Детали: Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
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Украинская правда