В Славском остановилась канатная дорога, людей снимали спасатели

В Славском Львовской области остановилась канатная дорога, с подъемника сняли 7 человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "30 января около 12:00 в Службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе на горе Тростян остановился кресельный подъемник (канатная дорога).

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12.45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)".

Детали: Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.