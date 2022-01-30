Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Славском остановилась канатная дорога, людей снимали спасатели

Воскресенье, 30 января 2022, 15:42
В Славском остановилась канатная дорога, людей снимали спасатели
фото ГСЧС

В Славском Львовской области остановилась канатная дорога, с подъемника сняли 7 человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "30 января около 12:00 в Службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе на горе Тростян остановился кресельный подъемник (канатная дорога).

Реклама:

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12.45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)".

Детали: Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: