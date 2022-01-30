Німеччина "навряд чи" сертифікує "Північний потік-2" до кінця червня

Сертифікація газопроводу "Північний потік-2" в Німеччині навряд чи відбудеться у першому півріччі 2022 року, незважаючи на реєстрацію дочірньої компанії.

Джерело: президент Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн в інтерв’ю "Frankfurter Allgemeine Zeitung", пише RND

Деталі: За словами Хоманна, навряд чи сертифікація відбудеться у першому півріччі, незважаючи на створення "Газпромом" дочірньої компанії в Німеччині.

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Він зазначив, що запис про створення дочірньої компанії внесено до торговельного реєстру, "але подальших кроків немає".

"Завершення навряд чи буде можливим у першому півріччі", - сказав Хоманн.

Що передувало: Російський Газпром створив у Німеччині дочірню компанію, відсутність якої була причиною зупинки сертифікації газогону "Північний потік - 2".

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді 2021 року німецьке агентство призупинило процедуру сертифікації газопроводу до часу створення дочірньої компанії.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.