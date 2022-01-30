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Германия "вряд ли" сертифицируют "Северный поток-2" до конца июня

Воскресенье, 30 января 2022, 16:10
Германия вряд ли сертифицируют Северный поток-2 до конца июня
Getty Images

Сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года, несмотря на регистрацию дочерней компании.

Источник: президент Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung", пишет RND

Детали: По словам Хоманна, вряд ли сертификация состоится в первом полугодии, несмотря на создание "Газпромом" дочерней компании в Германии.

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Он отметил, что запись о создании дочерней компании внесена в торговый реестр, "но дальнейших шагов нет".

"Окончание вряд ли будет возможно в первом полугодии", - сказал Хоманн.

Что предшествовало: Российский Газпром создал в Германии дочернюю компанию, отсутствие которой было причиной остановки сертификации газопровода "Северный поток - 2".

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В ноябре 2021 года немецкое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода до создания дочерней компании.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину.

Украинская правда
Темы: Северный поток-2Германия
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