Германия "вряд ли" сертифицируют "Северный поток-2" до конца июня

Сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года, несмотря на регистрацию дочерней компании.

Источник: президент Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн в интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung", пишет RND

Детали: По словам Хоманна, вряд ли сертификация состоится в первом полугодии, несмотря на создание "Газпромом" дочерней компании в Германии.

Он отметил, что запись о создании дочерней компании внесена в торговый реестр, "но дальнейших шагов нет".

"Окончание вряд ли будет возможно в первом полугодии", - сказал Хоманн.

Что предшествовало: Российский Газпром создал в Германии дочернюю компанию, отсутствие которой было причиной остановки сертификации газопровода "Северный поток - 2".

В ноябре 2021 года немецкое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода до создания дочерней компании.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину.