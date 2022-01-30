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Глава Мюнхенської конференції: нерішучість щодо РФ б'є по репутації Німеччини

Неділя, 30 січня 2022, 16:31
Глава Мюнхенської конференції: нерішучість щодо РФ б'є по репутації Німеччини
Вольфганг Ішингер, AFP via Getty Images

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що стурбований наслідками для репутації Німеччини через нерішучу позицію її уряду в умовах напруги між РФ та Україною і колективним Заходом.

Як повідомляє Spiegel, про це Ішингер сказав в інтерв’ю dpa, пише "Європейська правда".

Ішингер висловив думку, що "незграбні" дії уряду і в питанні суперечливого російського газопроводу "Північний потік-2", і в питанні постачання зброї Україні призвели до того, що Німеччину тепер сприймають "у поганому світлі" і в США, і в інших країнах-союзниках. 

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"Німеччина вже втратила довіру декількох партнерів, або ризикує втратити її", - заявив Вольфганг Ішингер. 

Він додав, що нерішучість Німеччини, крім того, грає на руку Росії, і у Москві ці вагання німецьких політиків чудово бачать.  

Ішингер сказав, що все що він читав і чув про Німеччину останніми днями у Вашингтоні, Брюсселі, Києві та у ЗМІ, викликає у нього "страх і тривогу".

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"Не думаю, що ці наслідки незворотні, але певні репутаційні втрати вже сталися", - зазначив він.

Варто зазначити, що Вольфганг Ішингер покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній. Його замінить 66-річний Крістоф Гойсген, багатолітній радник ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з зовнішньої політики.

Гойстен вже критикував Путіна за прославляння сталінізму та наголошував, що Заходу варто чітко визначити свої позиції стосовно Москви. 

Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться з 18 по 20 лютого 2022 року в очному форматі вперше за два роки.

Теми: НімеччинаРосія
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