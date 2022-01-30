Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Мюнхенской конференции: нерешительность в вопросе РФ бьет по репутации Германии

Воскресенье, 30 января 2022, 17:31
Вольфганг Ишингер, AFP via Getty Images

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что обеспокоен последствиями для репутации Германии из-за нерешительной позиции её правительства в условиях напряжения между РФ и Украиной и коллективным Западом.

Как сообщает Spiegel, об этом Ишингер сказал в интервью dpa, пишет "Европейская правда".

Ишингер выразил мнение, что "неловкие" действия правительства и в вопросе противоречивого российского газопровода "Северный поток-2", и в вопросе поставок оружия Украине привели к тому, что Германию теперь воспринимают "в плохом свете" и в США, и в других странах-союзниках.

"Германия уже потеряла доверие нескольких партнеров, или рискует потерять его", - заявил Вольфганг Ишингер.

Он добавил, что нерешительность Германии, кроме того, играет на руку России, и в Москве эти сомнения немецких политиков прекрасно видят.

Ишингер сказал, что всё, что он читал и слышал о Германии в последние дни в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве и в СМИ, вызывает у него "страх и тревогу".

"Не думаю, что эти последствия необратимы, но некоторые репутационные потери уже произошли", - отметил он.

Стоит отметить, что Вольфганг Ишингер вскоре покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на нем. Его заменит 66-летний Кристоф Хойсген, многолетний советник эксканцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике.

Хойстен уже критиковал Путина за прославление сталинизма и подчеркивал, что Западу следует четко определить свои позиции по отношению к Москве.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоится с 18 по 20 февраля 2022 года в очном формате впервые за два года.

Темы: ГерманияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
Германия
Германия "вряд ли" сертифицируют "Северный поток-2" до конца июня
В Бундестаге призвали разрешить конфликт с РФ дипломатией, а не поставками оружия Украине
Spiegel в редакционной статье призвал правительство Германии разблокировать продажу оружия Украине
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...