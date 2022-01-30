Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії відомі люди виступили проти війни з Україною

Неділя, 30 січня 2022, 17:40
У Росії відомі люди виступили проти війни з Україною
Ілюстративне фото: акція у Москві 21 вересня 2014 року, фото Радіо Свобода

Представники російської інтелігенції та інші відомі люди розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.

Джерело: заява "прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві", опублікована в неділю на сайті "Еха Москви"

Дослівно: "Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестися від імені народів Росії".

Реклама:

"Війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню.

Безумні дії політичного керівництва країни, що штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування в Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природно стає його частиною. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну".

Деталі: У заяві йдеться, що громадяни Росії фактично стають заручниками "кримінального авантюризму", на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони не лише живуть у невизначеності – чи почнеться велика війна, а й спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти", – йдеться у тексті.

Підписанти зазначають, що громадян Росії ніхто не питає, у країні відсутня громадська дискусія, а на державному телебаченні представлена ​​лише одна точка зору, "і це точка зору прихильників війни".

"Ми, відповідальні громадяни Росії та патріоти своєї країни, звертаємось до політичного керівництва Росії, та кидаємо відкритий та публічний виклик Партії Війни, яка сформувалася всередині влади", – йдеться у тексті.

Заяву підписали, зокрема, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Зоя Свєтова, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський та інші.

Українська правда
Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія спростила вступ до партії влади для жителів ОРДЛО – депутат
МЗС вимагає від Путіна скасувати доручення щодо соцвиплат мешканцям ОРДЛО
"Більше жодного кроку вперед": глава МЗС Франції попередив Путіна щодо України
У РФ вигадали нову причину, чому Україні ніяк не можна вступати до НАТО
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: