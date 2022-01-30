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У Росії відомі люди виступили проти війни з Україною

Неділя, 30 січня 2022, 18:40
Ілюстративне фото: акція у Москві 21 вересня 2014 року, фото Радіо Свобода

Представники російської інтелігенції та інші відомі люди розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.

Джерело: заява "прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві", опублікована в неділю на сайті "Еха Москви"

Дослівно: "Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестися від імені народів Росії".

"Війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню.

Безумні дії політичного керівництва країни, що штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування в Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природно стає його частиною. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну".

Деталі: У заяві йдеться, що громадяни Росії фактично стають заручниками "кримінального авантюризму", на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії.

"Вони не лише живуть у невизначеності – чи почнеться велика війна, а й спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти", – йдеться у тексті.

Підписанти зазначають, що громадян Росії ніхто не питає, у країні відсутня громадська дискусія, а на державному телебаченні представлена ​​лише одна точка зору, "і це точка зору прихильників війни".

"Ми, відповідальні громадяни Росії та патріоти своєї країни, звертаємось до політичного керівництва Росії, та кидаємо відкритий та публічний виклик Партії Війни, яка сформувалася всередині влади", – йдеться у тексті.

Заяву підписали, зокрема, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Зоя Свєтова, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський та інші.

Українська правда
Теми: Росіявійна
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