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В России известные люди выступили против войны с Украиной

Воскресенье, 30 января 2022, 18:40
Иллюстративное фото: акция в Москве 21 сентября 2014 года, фото Радио Свобода

Представители российской интеллигенции и другие известные люди начали сбор подписей против российской агрессии в отношении Украины.

Источник: заявление "сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве", опубликованное в воскресенье на сайте "Эха Москвы"

Дословно: "Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России".

"Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию.

Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну".

Детали: В заявлении говорится, что граждане России фактически становятся заложниками "криминального авантюризма", в который превращается внешнеполитическая линия России. "Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты", – говорится в тексте.

Подписанты отмечают, что граждан России никто не спрашивает, в стране отсутствует общественная дискуссия, а на государственном телевидении представлена только одна точка зрения, "и это точка зрения сторонников войны".

"Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти", – говорится в тексте.

Заявление подписали, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.

Украинская правда
Темы: Росcиявойна


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