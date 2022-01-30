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Іспанець Надаль переміг росіянина у фіналі Australian Open

Неділя, 30 січня 2022, 19:19
TPN/Getty Images

Екс-перша ракетка світу, іспанський тенісист Рафаель Надаль обіграв росіянина Данила Медведєва у фіналі турніру Australian Open-2022.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Надаль (№5 ATP) у п'яти сетах переграв Медведєва (№ 2 ATP), матч тривав 5 годин 24 хвилини.

При цьому в третьому сеті Медведєв вів з рахунком 3:2 і мав потрійний брейкпойнт.

Рахунок: 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5.

Це був п'ятий матч між тенісистами, іспанець тепер веде 4:1.

Для Надаля це був шостий фінал Aus Open та друга перемога. Медведєв вдруге поспіль боровся за титул у Мельбурні та знову програв.

Король ґрунту виграв 21-й титул на турнірах Grand Slam, встановивши нове історичне досягнення. У Роджера Федерера та Новака Джоковича таких титулів по 20.

Теми: спорт
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