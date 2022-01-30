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Испанец Надаль победил россиянина в финале Australian Open

Воскресенье, 30 января 2022, 19:19
TPN/Getty Images

Экс-первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open-2022.

Источник: Sport.ua

Детали: Надаль (№5 ATP) в пяти сетах обыграл Медведева (№2 ATP), матч длился 5 часов 24 минуты.

При этом в третьем сете Медведев вел со счетом 3:2 и имел тройной брейкпойнт.

Счет: 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5.

Это был пятый матч между теннисистами, испанец теперь ведет 4:1.

Для Надаля это был шестой финал Aus Open и вторая победа. Медведев во второй раз боролся за титул в Мельбурне и снова проиграл.

Надаль выиграл 21 титул на турнирах Grand Slam, установив новый рекорд. У Роджера Федерера и Новака Джоковича таких титулов по 20.

Темы: спорт


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