Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Італія продовжила заборону в’їзду для українців, навіть вакцинованих

Неділя, 30 січня 2022, 20:35
Італія продовжила заборону в’їзду для українців, навіть вакцинованих
фото з сайту КМДА

Італія продовжила заборону на в’їзд для українців до 15 березня.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.

Реклама:

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19".

Що передувало: З 16 грудня 2021 року Італія заборонила в’їзд подорожуючим з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

В’їзд дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо. Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

ВІДЕО ДНЯ

Ця заборона мала діяти до 31 січня.

Теми: Італія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Італія
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки, Ryanair лютує
Італійські футбольні клуби завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: