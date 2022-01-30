Італія продовжила заборону в’їзду для українців, навіть вакцинованих

Італія продовжила заборону на в’їзд для українців до 15 березня.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19".

Що передувало: З 16 грудня 2021 року Італія заборонила в’їзд подорожуючим з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

В’їзд дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо. Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Ця заборона мала діяти до 31 січня.