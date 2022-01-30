Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Італія продовжила заборону в’їзду для українців, навіть вакцинованих

Неділя, 30 січня 2022, 21:35
фото з сайту КМДА

Італія продовжила заборону на в’їзд для українців до 15 березня.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19".

Що передувало: З 16 грудня 2021 року Італія заборонила в’їзд подорожуючим з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

В’їзд дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо. Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Ця заборона мала діяти до 31 січня.

Теми: Італія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Трухін готовий скласти мандат і каже, що хотів "швидше піти з місця аварії"

Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство

фото, відео"Я ж..пу рву за всіх, блін": НАБУ опублікувало запис розмов Кузьміних щодо "відкатів"

УЗ обрала голову наглядової ради, заступником став Лещенко

відео, оновленоДругий тиждень поспіль біля СБУ в Києві з автоматами "воюють" за обмінник

Усі новини...
Італія
Президента Італії переобрали на другий термін
Інтерпол визнав, що РФ переслідує режисера Лавренчука з політичних мотивів – Денісова
Берлусконі не боротиметься за пост президента Італії
Останні новини
21:12
Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"
21:03
Кабмін розподілив 1 млрд субвенції на інфраструктурні проєкти у 9 областях
20:49
Трухін готовий скласти мандат і каже, що хотів "швидше піти з місця аварії"
20:30
Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство
20:13
НБУ послабив курс гривні до долара і євро
19:58
Молодик, який пошкодив ханукію у Дніпрі, отримав рік позбавлення волі умовно
19:51
Україна отримає першу партію ліків від Covid "Молнупіравір" вже цього тижня
19:37
Польща про розміщення додаткових військових США: Чіткий сигнал для РФ
19:22
Два банки запустили торгівлю акціями: у що вже інвестували українці
19:07
Стефанчук просить Шкарлета роз’яснити, навіщо призначати повторні вибори очільника Могилянки
Усі новини...