Италия продлила запрет на въезд для украинцев, даже вакцинированных

Италия продлила запрет на въезд для украинцев до 15 марта.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев.

Запрет продлится до 15 марта и касается и тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19".

Что предшествовало: С 16 декабря 2021 года Италия запретила въезд путешественникам из Украины, которые едут в Италию в "необязательных" целях.

Въезд разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или тех, кто имеет "установленные отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д. Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, независимо от вакцинации.

Этот запрет должен был действовать до 31 января.