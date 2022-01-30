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Италия продлила запрет на въезд для украинцев, даже вакцинированных

Воскресенье, 30 января 2022, 21:35
фото с сайта КГГА

Италия продлила запрет на въезд для украинцев до 15 марта.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев.

Запрет продлится до 15 марта и касается и тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19".

Что предшествовало: С 16 декабря 2021 года Италия запретила въезд путешественникам из Украины, которые едут в Италию в "необязательных" целях.

Въезд разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или тех, кто имеет "установленные отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д. Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, независимо от вакцинации.

Этот запрет должен был действовать до 31 января.

Украинская правда
Темы: Италия


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