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У понеділок в Україні мокрий сніг, у Карпатах хуртовини

Неділя, 30 січня 2022, 20:57
У понеділок в Україні мокрий сніг, у Карпатах хуртовини
pixabay.com

У понеділок, 31 січня, в Україні очікується невеликий і помірний мокрий сніг, у Карпатах хуртовини.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: В Україні невеликий і помірний мокрий сніг, у південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

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Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

 
meteo.gov.ua

У Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0°.

Українська правда
Теми: погода
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