Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У понеділок в Україні мокрий сніг, у Карпатах хуртовини

Неділя, 30 січня 2022, 21:57
pixabay.com

У понеділок, 31 січня, в Україні очікується невеликий і помірний мокрий сніг, у Карпатах хуртовини.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: В Україні невеликий і помірний мокрий сніг, у південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

 
meteo.gov.ua

У Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

На Київщині в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0°.

Українська правда
Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Трухін готовий скласти мандат і каже, що хотів "швидше піти з місця аварії"

Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство

фото, відео"Я ж..пу рву за всіх, блін": НАБУ опублікувало запис розмов Кузьміних щодо "відкатів"

УЗ обрала голову наглядової ради, заступником став Лещенко

відео, оновленоДругий тиждень поспіль біля СБУ в Києві з автоматами "воюють" за обмінник

Усі новини...
погода
Хуртовини, лавини й сильний вітер: рятувальники попередили про складну погоду
Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів у трьох областях
Синоптики попереджають про снігопад та сильний вітер
Останні новини
21:12
Білий дім більше не називає вторгнення РФ в Україну "неминучим"
21:03
Кабмін розподілив 1 млрд субвенції на інфраструктурні проєкти у 9 областях
20:49
Трухін готовий скласти мандат і каже, що хотів "швидше піти з місця аварії"
20:30
Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство
20:13
НБУ послабив курс гривні до долара і євро
19:58
Молодик, який пошкодив ханукію у Дніпрі, отримав рік позбавлення волі умовно
19:51
Україна отримає першу партію ліків від Covid "Молнупіравір" вже цього тижня
19:37
Польща про розміщення додаткових військових США: Чіткий сигнал для РФ
19:22
Два банки запустили торгівлю акціями: у що вже інвестували українці
19:07
Стефанчук просить Шкарлета роз’яснити, навіщо призначати повторні вибори очільника Могилянки
Усі новини...