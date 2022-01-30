У понеділок в Україні мокрий сніг, у Карпатах хуртовини

У понеділок, 31 січня, в Україні очікується невеликий і помірний мокрий сніг, у Карпатах хуртовини.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: В Україні невеликий і помірний мокрий сніг, у південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

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Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

У Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0°.