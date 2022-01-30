В понедельник в Украине мокрый снег, в Карпатах метель
Воскресенье, 30 января 2022, 20:57
В понедельник, 31 января, в Украине ожидается небольшой и умеренный мокрый снег, в Карпатах метель.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В Украине небольшой и умеренный мокрый снег, в южной части и большинстве западных областей днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
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Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части днем 2-6° тепла.
В Карпатах ночью сильный, днем небольшой снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью и днем 6-11° мороза.
ВИДЕО ДНЯ
В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью и днем около 0°.
Украинская правда