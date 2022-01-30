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В понедельник в Украине мокрый снег, в Карпатах метель

Воскресенье, 30 января 2022, 21:57
pixabay.com

В понедельник, 31 января, в Украине ожидается небольшой и умеренный мокрый снег, в Карпатах метель.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Украине небольшой и умеренный мокрый снег, в южной части и большинстве западных областей днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в южной части днем ​​2-6° тепла.

 
meteo.gov.ua

В Карпатах ночью сильный, днем ​​небольшой снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью и днем ​​6-11° мороза.

В Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Ночью небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью и днем ​​около 0°.

Украинская правда
Темы: погода


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