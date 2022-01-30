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ЄС готовий до можливої зупинки Росією постачання газу – Боррель

Неділя, 30 січня 2022, 22:58
Жозеп Боррель, Getty Images

Євросоюз готовий співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питаннях постачання газу, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання до ЄС.

Джерело: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі в неділю

Дослівно: "Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти.

Це включає підвищення нашої стійкості, у тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, щодо постачання газу у випадку, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання".

Деталі: Боррель також заявив, що в ЄС просунулися у підготовці високоефективних заходів у відповідь на випадок подальшої російської агресії проти України, "які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі".

"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект, оскільки обмежують Росію в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - зазначив Боррель.

Він також наголосив, що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.

"Сьогодні ми переживаємо найнебезпечніший момент періоду після закінчення "холодної війни". Водночас ми повинні уникати подальшого розкручування спіралі ескалації і слідувати закликам президента Зеленського уникати будь-якої "паніки"", - зазначив Боррель.

Українська правда
Теми: ЄСРосіягаз
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