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ЕС готов к возможной остановке Россией поставок газа – Боррель

Воскресенье, 30 января 2022, 21:58
ЕС готов к возможной остановке Россией поставок газа – Боррель
Жозеп Боррель, Getty Images

Евросоюз готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросах поставок газа, если Россия решит сократить или остановить поставки в ЕС.

Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье

Дословно: "Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты.

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Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки".

Детали: Боррель также заявил, что в ЕС продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер на случай дальнейшей российской агрессии против Украины, "которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе".

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку ограничивают Россию в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", - отметил Боррель.

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Он также подчеркнул, что дипломатическое присутствие Евросоюза в Киеве остается без изменений.

"Сегодня мы переживаем самый опасный момент периода после окончания "холодной войны". В то же время мы должны избегать дальнейшего раскручивания спирали эскалации и следовать призывам президента Зеленского избегать любой "паники"", - отметил Боррель.

Украинская правда
Темы: ЕСРосcиягаз
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