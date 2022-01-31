Таліби в Афганістані вбили десятки колишніх чиновників і військових – ООН

У звіті ООН повідомляють про те, що таліби і їхні прихильники вбили в Афганістані щонайменше 100 колишніх чиновників, співробітників сил безпеки та осіб, які працювали з міжнародним військовим контингентом після виведення військ США.

Джерело: Reuters із посиланням на звіт ООН

Деталі: Доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Раді Безпеки ООН демонструє погіршення умов життя 39 мільйонів жителів Афганістану, незважаючи на припинення бойових дій після захоплення Талібаном влади у серпні.

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Гутерріш рекомендував Раді схвалити реструктуризацію місії ООН з урегулювання ситуації включно зі створенням нового підрозділу моніторингу прав людини.

Місія ООН "продовжує отримувати достовірні звинувачення про вбивства, зникнення із застосуванням насильства та інші порушення" проти колишніх чиновників, співробітників сил безпеки та людей, які працювали на очолюваний США міжнародний військовий контингент, незважаючи на загальну амністію, оголошену Талібаном, - сказано у звіті.

Місія визначила як достовірні повідомлення про те, що понад 100 з цих осіб були вбиті з 15 серпня.

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У звіті також ідеться про позасудові страти щонайменше 50 осіб, підозрюваних у приналежності до місцевого осередку бойовиків "Ісламської держави".

"Правозахисники та працівники ЗМІ продовжують зазнавати нападів, залякувань, переслідувань, свавільних арештів, жорстокого поводження та вбивств", – йдеться у звіті.

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