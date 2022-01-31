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Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных – ООН

Понедельник, 31 января 2022, 01:55
Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных – ООН
фото: WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

В отчете ООН сообщают о том, что талибы и их сторонники убили в Афганистане, по меньшей мере, 100 бывших чиновников, сотрудников сил безопасности и лиц, работавших с международным военным контингентом после вывода войск США.

Источник: Reuters со ссылкой на отчет ООН

Детали: Доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Совете Безопасности ООН демонстрирует ухудшение условий жизни 39 миллионов жителей Афганистана, несмотря на прекращение боевых действий после захвата Талибаном власти в августе.

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Гутерриш рекомендовал Совету одобрить реструктуризацию миссии ООН по урегулированию ситуации, включая создание нового подразделения мониторинга прав человека.

Миссия ООН "продолжает получать достоверные обвинения об убийствах, исчезновениях с применением насилия и другие нарушения" против бывших чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, работавших на возглавляемый США международный военный контингент, несмотря на общую амнистию, объявленную Талибаном, – сказано в отчете.

Миссия определила как достоверные сообщения о том, что более 100 человек были убиты с 15 августа.

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В отчете также говорится о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в принадлежности к местной ячейке боевиков "Исламского государства".

"Правозащитники и работники СМИ продолжают подвергаться нападениям, запугиваниям, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам", – говорится в отчете.

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.
  • Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
  • Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Темы: АфганистанООН
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