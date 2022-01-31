Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid

29 січня у світі діагностували 2 084 703 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Франції, Індії, Росії.

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Зокрема, у Франції зафіксували понад 249 тисяч, в Індії – майже 210 тисяч та в Росії – понад 121 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Італія. Україна – на 20 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522). Загалом у світі за добу від недуги померли 5 755 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Росія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 296 475 947 осіб. Наразі нараховується майже 73 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 681 744 смерті від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин