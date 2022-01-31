Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid

Понеділок, 31 січня 2022, 06:36
фото: Ельдар Сарахман, УП

29 січня у світі діагностували 2 084 703 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Франції, Індії, Росії.

Зокрема, у Франції зафіксували понад 249 тисяч, в Індії – майже 210 тисяч та в Росії – понад 121 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Італія. Україна – на 20 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522). Загалом у світі за добу від недуги померли 5 755 осіб.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Росія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 296 475 947 осіб. Наразі нараховується майже 73 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 681 744 смерті від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
коронавірус
Ковід: у Білорусі рекордна кількість заражень
Учасники ковід-протесту забігли до психлікарні Лейпцигу, аби сховатися там від поліції
Ковід: Росія десятий день поспіль фіксує рекорд заражень
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...