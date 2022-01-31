Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid

Понеділок, 31 січня 2022, 05:36
Індія і Росія лідирують у світі за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

29 січня у світі діагностували 2 084 703 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Франції, Індії, Росії.

Реклама:

Зокрема, у Франції зафіксували понад 249 тисяч, в Індії – майже 210 тисяч та в Росії – понад 121 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Італія. Україна – на 20 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522). Загалом у світі за добу від недуги померли 5 755 осіб.

ВІДЕО ДНЯ
 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Росія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 296 475 947 осіб. Наразі нараховується майже 73 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 681 744 смерті від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: