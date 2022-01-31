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Индия и Россия лидируют в мире по суточной смертности от Covid

Понедельник, 31 января 2022, 05:36
Индия и Россия лидируют в мире по суточной смертности от Covid
фото: Эльдар Сарахман, УП

29 января в мире диагностировали 2 084 703 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Индии (940), России (617), Мексике (522).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили во Франции, Индии, России.

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В частности, во Франции зафиксировали более 249 тысяч, в Индии – почти 210 тысяч и в России – более 121 тысячи новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Италия. Украина – на 20 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Индии (940), России (617), Мексике (522). Всего в мире за сутки от болезни умерли 5 755 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Россия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Франция.

За все время пандемии излечились от болезни 296 475 947 человек. В настоящее время насчитывается около 73 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 681 744 смерти от COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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