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В Україні 22 тисячі випадків Covid, найбільше у Львівській та Хмельницькій областях

Понеділок, 31 січня 2022, 08:25
Фото Львівської ОДА

За добу 30 січня в Україні зареєстрували 22 026 випадків захворювання на Covid-19 і 78 смертей від ускладнень, госпіталізували 2 322 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Одужали за минулу добу 4 346 осіб.

Серед 22 тисяч нових хворих – 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зафіксували у  Львівській (2934) та Хмельницькій (2092) областях, а також у Житомирській (1576), Одеській (1412), та Сумській (1331) областях. 

Летальних випадків найбільше у Львівській (12) та Вінницькій (8) областях. 

У Києві захворіли 1026 осіб, померли  5 хворих.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 4 064 495 разів, зафіксували 100 203 смерті від нього та 3 622 745 одужань.

Щеплено проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні 15 324 675 людей: першою дозою – 15 324 673 людини, двома дозами – 14 619 487 людей, трьома дозами – 339 726 людей. 

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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