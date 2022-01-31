В Україні 22 тисячі випадків Covid, найбільше у Львівській та Хмельницькій областях

За добу 30 січня в Україні зареєстрували 22 026 випадків захворювання на Covid-19 і 78 смертей від ускладнень, госпіталізували 2 322 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали за минулу добу 4 346 осіб.

Серед 22 тисяч нових хворих – 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цю неділю зафіксували у Львівській (2934) та Хмельницькій (2092) областях, а також у Житомирській (1576), Одеській (1412), та Сумській (1331) областях.

Летальних випадків найбільше у Львівській (12) та Вінницькій (8) областях.

У Києві захворіли 1026 осіб, померли 5 хворих.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 4 064 495 разів, зафіксували 100 203 смерті від нього та 3 622 745 одужань.

Щеплено проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні 15 324 675 людей: першою дозою – 15 324 673 людини, двома дозами – 14 619 487 людей, трьома дозами – 339 726 людей.