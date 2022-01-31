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В Украине 22 тысячи случаев Covid, больше всего во Львовской и Хмельницкой областях

Понедельник, 31 января 2022, 08:25
Фото Львовской ОГА

За сутки 30 января в Украине зарегистрировали 22 026 случаев заболевания Covid-19 и 78 смертей от осложнений, госпитализировали 2 322 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 4 346 человек.

Среди 22 тысяч новых больных – 2 865 детей и 337 медработников.

Больше всего случаев заболевания в это воскресенье зафиксировали во Львовской (2934) и Хмельницкой (2092) областях, а также в Житомирской (1576), Одесской (1412) и Сумской (1331) областях.

Летальных случаев больше всего во Львовской (12) и Винницкой (8) областях.

В Киеве заболели 1026 человек, умерли 5 больных.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 4 064495 раз, зафиксировали 100 203 смерти от него и 3 622 745 выздоровлений.

Привиты против коронавируса SARS CoV 2 в Украине 15 324 675 человек: первой дозой – 15 324 673 человека, двумя дозами – 14 619 487 человек, тремя дозами – 339 726 человек.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


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