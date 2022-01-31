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Наркотичні пігулки з Єгипту унюхав у "Борисполі" собака прикордонників 

Понеділок, 31 січня 2022, 07:53
Наркотичні пігулки з Єгипту унюхав у Борисполі собака прикордонників 
Фото ДПСУ

У пункті пропуску "Бориспіль" з залученням службового собаки, натренованого на пошук наркотичних речовин, прикордонники у двох випадках виявили 1 900 пігулок Decancit SR, що містять псевдоефедрин.

Джерело: Державна прикордонна служба України 

Деталі: Псевдоефедрин є прекурсором для отримання аналогів метамфетаміну, обіг таких речовин в Україні обмежений.

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Обидва громадянина України (1968 та 1969 року народження) прибули в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Шарм-ель-Шейху. 

На валізи цих пасажирів спрацював службовий собака. У першому випадку собака винюхав 1 000 пігулок, в іншому – ще 900.

ВІДЕО ДНЯ

Стосовно порушників складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".

Теми: Прикордонна служба
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