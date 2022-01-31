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Наркотические таблетки из Египта унюхал в "Борисполе" пес пограничников

Понедельник, 31 января 2022, 08:53
Фото ГПСУ

В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ, пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Псевдоэфедрин является прекурсором для получения аналогов метамфетамина, оборот таких веществ в Украине ограничен.

Оба гражданина Украины (1968 и 1969 годов рождения) прибыли в аэропорт "Борисполь" рейсом из Шарм-эль-Шейха.

На чемоданы этих пассажиров сработала служебная собака. В первом случае собака унюхала 1 000 таблеток, во втором – еще 900.

В отношении нарушителей составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

Темы: Пограничная служба


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