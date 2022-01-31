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Джонсон скасував візит у Японію через напругу довкола України – ЗМІ

Понеділок, 31 січня 2022, 08:05
Джонсон скасував візит у Японію через напругу довкола України – ЗМІ
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

Про це повідомила японська національна агенція Kyodo з посиланням на кілька джерел в японському уряді, пише "Європейська правда".

Токіо та Лондон готували візит Джонсона у середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, але джерела повідомили, що британський уряд скасував цей план.

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Агенція відзначає, що підготовку візиту скасовано через зростаючу напруженість довкола України та скандал довкола вечірок, що порушували коронавірусні правила.

Водночас, генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно в понеділок заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.

Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, найближчим часом планується зустріч міністрів закордонних справ та оборони Британії із російськими колегами у спробі знизити рівень напруги.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним. Крім того, як повідомлялося, Джонсон планує візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття".

Теми: Велика БританіяЯпоніяУкраїнаміжнародні відносини
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