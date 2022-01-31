Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон отменил визит в Японию из-за напряжения вокруг Украины – СМИ

Понедельник, 31 января 2022, 08:05
Джонсон отменил визит в Японию из-за напряжения вокруг Украины – СМИ
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряжения вокруг Украины.

Об этом сообщило японское национальное агентство Kyodo со ссылкой на несколько источников в японском правительстве, пишет "Европейская правда".

Токио и Лондон готовили визит Джонсона в середине февраля для переговоров с премьер-министром Фумио Кисидой, но источники сообщили, что британское правительство отменило этот план.

Реклама:

Агентство отмечает, что подготовка визита отменена из-за растущей напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок, нарушивших коронавирусные правила.

В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно в понедельник опроверг сообщение об организации визита Джонсона.

Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента его вступления в должность в 2019 году.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел и обороны Великобритании с российскими коллегами в попытке снизить уровень напряжения.

Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщалось, Джонсон планирует визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития".

Темы: ВеликобританияЯпонияУкраинамеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
В боях в Украине погиб 22-летний доброволец из Британии
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: