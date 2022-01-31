Українців попередили про штормовий вітер і загрозу лавин

Через сильні пориви вітру, місцями до 25 м/с, та загрозу лавин у Карпатах синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Дослівно: "31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця.

Реклама:

У Києві та області 31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий)".

Деталі: Повідомляється, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 31 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, вночі на Закарпатті на трасі Мукачево-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове сталося сходження двох незначних лавин на дорогу (40 та 60 м3).

Лавини зійшли без негативних наслідків і були прибрані. Затримок в русі не було.