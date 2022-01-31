Украинцев предупредили о штормовом ветре и угрозе лавин

Из-за сильных порывов ветра, местами до 25 м/с, и угрозы лавин в Карпатах синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица.

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В Киеве и области 31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый)".

Детали: Сообщается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, 31 января, в связи со снегопадами и вьюгами, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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В частности, ночью на Закарпатье на трассе Мукачево-Рогатин близ г. Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных лавин на дорогу (40 и 60 м3).

Лавины сошли без негативных последствий и были убраны. Задержек в движении транспорта не было.