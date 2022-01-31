Забруднення ртуттю: силовики оголосили підозру ще одному заступнику Кличка

Столичні прокурори повідомили про підозру у невжитті заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення одному із заступників голови КМДА Петру Пантелеєву.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Деснянською окружною прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру одному із заступників голови КМДА, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 237 КК України)".

фото прокуратури

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про заступника Кличка Пантелеєва. Згідно з матеріалами слідства, внаслідок його дій, упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не було проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів із демеркурізації цієї території.

Загальний обсяг ртуті та речовин, які містять ртуть, на вказаній території сягає близько 200 тисяч тонн.

В результаті засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого не проведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд гривень, наголошують у прокуратурі.

Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

Оновлено: На брифінгу представник прокуратури зазначив також, що за даними досудового розслідування, рівень концентрації ртуті в атмосферному повітрі на території та поблизу території ВАТ "Радикал" не відповідає величині гранично допустимої концентрації (ГДК) та перевищує від 2,1 до 145 рази нормативну ГДК, а масова частка ртуті в ґрунті також не відповідає нормативним показникам та перевищує нормативні показники від 5,8 до 35,4 рази.

Встановлено засмічення місця зберігання ртутновмісними речовинами двох земельних ділянок на території цеху електролізу загальною площею 10102 м2 та орієнтовним об’ємом 53632 м3, трьох земельних ділянок на території шламонакопичувача (шламовому полі) загальною площею 11609 м2 та орієнтовним об’ємом 58045 м3.

Наголошується, що територія зазнала забруднення та продовжує являти собою небезпеку для киян декілька десятків років.

У КМДА підтвердили вручення підозри Пантелеєву. Там наголошують, що завод "Радикал", ніколи не був у муніципальній власності, шкідливі відходи, мовляв, накопичилися у результаті недбальства власників.

Вручення підозри в КМДА називають "черговою спробою політичного тиску на міську владу". Мовляв, саме державні органи заблокували спроби міста розробити проект утилізації відходів заводу та профінансувати його.

Нагадаємо: 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо земельної ділянки. Йдеться про виділення Апарату РНБО землі під будівництво, яке не було здійснено. У 2019 році столична влада позбавила апарат права на цю землю і облаштувала там сквер.

За даними слідства, рішенням, яке підписав Поворозник, Апарату РНБО завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень.